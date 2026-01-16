Changer de fournisseur cloud est devenu gratuit en France. Ce vendredi 16 janvier 2026, l'ARCEP, le régulateur des réseaux électroniques et des télécoms, a publié une décision prise l'an dernier à son initiative, ensuite confirmée par décret gouvernemental en fin d'année. Celle-ci implique que les fournisseurs ne peuvent plus facturer un seul centime pour transférer vos données quand vous décidez de changer de prestataire. La mesure s'inscrit dans le cadre du règlement européen sur les données et de la loi SREN française.