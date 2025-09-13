Attention, encore encore fraîche ! Depuis hier, le Data Act s'applique dans toute l'Europe. Entré en vigueur en janvier 2024, ce règlement attendait neuf mois avant de produire ses premiers effets.

Il vise les données que produisent vos objets connectés, comme les serrures. Smartphone dans votre poche, montre à votre poignet, voiture dans votre garage. Mais aussi les machines industrielles des usines et les dispositifs médicaux des hôpitaux. Seuls échappent à la règle les infrastructures publiques et les prototypes en développement.

« Le règlement donne aux utilisateurs le contrôle des données générées par leurs appareils connectés », promet la Commission européenne. Certes, mais qu'est-ce que cela change pour vous ?