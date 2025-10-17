Derrière la compétitivité apparente, les opérateurs pourraient se laisser rattraper par la réalité économique. Il y a évidemment le cas brûlant de la vente de SFR, qui conduira peut-être à un passage de quatre à trois opérateurs, et qui fait craindre une hausse globale des prix du marché des télécoms. Les opérateurs français investissent aussi dans leurs réseaux, à grands coups de milliards ces dernières années, tout en maintenant des tarifs qui défient toute logique économique comparée au reste de l'Europe. Peut-être que les consommateurs finiront par le payer, au propre comme au figuré.