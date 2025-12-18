Les abonnés à une Freebox vont devoir faire attention à cette nouvelle. Si jamais vous comptiez changer d'opérateur, Free compte vous facturer des frais de résiliation plus élevés.
Cela peut encore paraître étrange à certains, mais quand on décide de quitter son opérateur internet, il y a un prix à payer. Tous les fournisseurs d'accès internet du pays facturent en effet des frais de résiliation, à des niveaux plus ou moins élevés. Et dans ce domaine, Free est devenu en un an beaucoup plus coûteux qu'à une autre époque !
Les frais de résiliation augmentent de 10 euros chez Free
La nouvelle brochure tarifaire de Free apporte une mauvaise surprise à ses clients, comme l'ont repéré nos confrères de chez Univers Freebox. L'opérateur internet applique en effet à partir du 17 décembre (hier donc !) des frais de résiliation pour une Freebox en hausse de 10 €, ce qui les porte dorénavant à 69 €.
À noter que cette hausse est déjà applicable aux nouveaux abonnés, mais ne le sera qu'à partir du 1ᵉʳ février 2026 pour les clients actuels. Toutes les offres de Freebox sont concernées par ce changement de tarif.
Free devient le plus cher dans ce domaine
Il faut noter qu'il s'agit ici d'un changement qui s'inscrit dans une trajectoire récente de Free. L'opérateur avait en effet déjà annoncé en novembre 2024 faire passer ses frais de résiliation de 49 à 59 euros. En un an, le groupe a ainsi alourdi la facture de 20 euros, pour devenir le plus cher du secteur avec Bouygues Telecom.
Cette annonce n'est par contre pas orpheline, quand on sait qu'Orange avait il n'y a même pas un mois décidé d'appliquer aussi une augmentation de ces frais, de 10 euros, ce qui les a fait passer de 50 à 60 euros. Avec ce choix de Free, SFR devient ainsi l'opérateur qui propose des frais les moins élevés en France, juste en dessous d'Orange, à 59 euros.