La nouvelle brochure tarifaire de Free apporte une mauvaise surprise à ses clients, comme l'ont repéré nos confrères de chez Univers Freebox. L'opérateur internet applique en effet à partir du 17 décembre (hier donc !) des frais de résiliation pour une Freebox en hausse de 10 €, ce qui les porte dorénavant à 69 €.

À noter que cette hausse est déjà applicable aux nouveaux abonnés, mais ne le sera qu'à partir du 1ᵉʳ février 2026 pour les clients actuels. Toutes les offres de Freebox sont concernées par ce changement de tarif.