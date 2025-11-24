Vous êtes abonné chez Orange pour votre connexion internet ? Eh bien, sachez qu'il y a eu du renouvellement à un certain niveau, et qui vous avait peut-être échappé. En effet, comme l'ont remarqué nos confrères de Frandroid, les frais de résiliation ont été augmentés dans cette entreprise.

Auparavant, si vous souhaitiez renvoyer votre Livebox à la maison, afin de partir chez un concurrent, il vous fallait vous acquitter de 50 euros de frais de résiliation. Mais ça, c'était avant. Depuis le 20 novembre dernier, ceux-ci ont crû de 10 euros, pour s'établir donc à 60 euros.