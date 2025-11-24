Les hausses de prix s'observent un peu partout. Et même du côté des simples frais de résiliation, au sein du géant des télécoms Orange.
On vit une époque où il y a des frais pour de nombreuses démarches, comme du côté des fournisseurs de connexion internet. Car si l'on peut bénéficier en France de forfaits internet par la fibre particulièrement intéressants, il faut, quand on quitte un opérateur, aussi s'acquitter de frais de résiliations. Des frais à la hausse chez oOrange !
Des frais de résiliation en hausse de 10 euros chez Orange
Vous êtes abonné chez Orange pour votre connexion internet ? Eh bien, sachez qu'il y a eu du renouvellement à un certain niveau, et qui vous avait peut-être échappé. En effet, comme l'ont remarqué nos confrères de Frandroid, les frais de résiliation ont été augmentés dans cette entreprise.
Auparavant, si vous souhaitiez renvoyer votre Livebox à la maison, afin de partir chez un concurrent, il vous fallait vous acquitter de 50 euros de frais de résiliation. Mais ça, c'était avant. Depuis le 20 novembre dernier, ceux-ci ont crû de 10 euros, pour s'établir donc à 60 euros.
Orange ne fait que suivre la concurrence
Une petite mise à jour qui ne fait évidemment pas plaisir, mais que l'on aurait du mal à utiliser pour critiquer Orange. Car chez les rivaux, on faisait déjà payer plus cher. Le sommet se retrouve chez Bouygues Telecom, avec des frais établis à 69 euros, quand Free était lui passé de 49 à 59 euros à partir du 1er avril dernier. SFR facture lui aussi 59 euros pour la même démarche.
Autant dire qu'il s'agit ici surtout d'une simple remise à niveau pour Orange. À noter que ceux qui quittent un opérateur pour un autre ont en général droit à un remboursement plus ou moins complet des frais de résiliation par le nouvel opérateur. Dans ce domaine, Free est le plus généreux, avec des frais intégralement remboursé (jusqu'à 100 euros) pour un contrat Freebox, et 50 euros pour un contrat Box 5G.