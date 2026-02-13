strati33

Es-ce un mal ? Je ne pense pas.

Quand on fait appel à de la sous-traitance, c’est souvent pour « tirer les prix vers le bas » ou car on à fait un « gros appel d’offre et que on a la fleme d’en faire des petits ».

Paradoxe, l’appel direct aux sous traitant (même dans la FP…) donne des tarifs souvent bien moins important… en plus de les avoir « sous la main » pour fixer les problématiques…

Pour faire ce taff, clairement, je préfère largement une moyenne boite un peu plus cher qui parle francais sur le terrain (car combien de fois, j’ai vu des chantier ou on devait passer par un responsable à distance pour « traduire et arreter les conneries en cours »). C’est un tout, mais, c’est le liberalisme et capitalisme complet! xD