Un an plus tard, en avril 2024, l'Economat a relancé les hostilités, avec un nouveau marché remanié. Cette fois, fini le forfait « par lit », place au forfait « par site », une révolution tarifaire qui change complètement la donne économique. Passman rafle alors les lots 1 et 2, et Wifirst contre-attaque devant le tribunal administratif de Montreuil, qui lui donne raison un peu plus tard, en décembre 2024.