Il en a fallu du temps, puisque les affaures datent de 2020, mais la machine judiciaire a fini par se mettre en branle contre Free Mobile. En quelques jours à peine, l'opérateur télécom voit fondre sur lui deux redoutables couperets : d'un côté la DGCCRF et son marteau de 2,2 millions d'euros, de l'autre la Cour d'appel de Paris et son verdict cinglant. Le point commun, des méthodes commerciales dignes d'un marchand de tapis, entre promesses non tenues et remboursements escamotés.