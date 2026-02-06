Dans cette affaire, dont nous avons pris connaissance, il faut remonter au moins octobre 2022, moment où la SARL Roussillon Conflent Automobiles a cédé son garage à la société Auto Dépannage du Conflent, pour reprendre une activité de mécanique générale et vente de véhicules à Ria, dans les Pyrénées-Orientales. Jusque-là, rien d'extraordinaire. L'acte prévoit même une clause de non-concurrence valable cinq ans sur toute la zone du Conflent. Une protection juridique censée empêcher le vendeur de faire de l'ombre à son successeur.