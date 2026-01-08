MattS32

jvachez: jvachez: Beaucoup de communes abusent en mettant des caméras dans la zone des containers.

En réponse aux abus des gens qui font des dépôts sauvages… Et ce sont les seuls à abuser dans ce cas, une commune ayant en général parfaitement le droit de mettre des caméras dans son espace public (avec quelques obligations, mais si elles sont respectées, ce n’est pas de l’abus).

Les gens sont de plus en plus égoïstes et indisciplinés, et malheureusement il semble qu’il n’y a qu’en les tapant au portefeuille que ça peut changer.

jvachez: jvachez: La zone a côté des containers devraient être autorisée aux déchets si les conteneurs sont pleins.

Non, pour des questions de salubrité, mais aussi parce que des déchets abandonnés hors des conteneurs ont plus de risque d’être dispersés par le vent, et parce que ce n’est pas le boulot de ceux qui collectent les conteneurs de ramasser tout ce qui a été laissé à côté.

Et parce que les déchets posés à côté, ça incitera aussi les gens à en déposer d’autres, y compris quand la benne n’est pas pleine.

J’en ai eu l’exemple flagrant ces derniers mois dans ma rue. À cause de travaux, il n’y avait pas de collecte, et des bennes avaient été mises en place au bout de la rue. Pendant quelques semaines, tout allait bien. Puis un jour quelqu’un a posé à côté d’une benne un encombrant qui n’avait normalement rien à faire là. Et à partir de ce moment là, chaque jour, y avait de nouveaux déchets abandonnés là, y compris des choses qui auraient pu sans problème rentrer dans la benne, mais que les gens ont simplement abandonné là sans doute par flemme d’ouvrir la benne et en se disant que c’est bon, y a déjà quelque chose à côté, donc c’est pas grave d’en rajouter…