La prouesse repose sur le caractère structuré des mémoires ampliatifs et le stock de mémoires déjà orientés. Ils permettent d'identifier des zones d'intérêt dans le texte. Avec un taux de succès remarquable de 90%, ce système a considérablement simplifié et allégé la tâche du Service de documentation, des études et du rapport (SDER) en matière d'orientation. De quoi libérer un temps précieux pour les juristes et magistrats.