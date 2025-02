La firme américaine a donc immédiatement désactivé le compte de l'utilisateur, le 6 janvier très exactement, en restant en conformité avec ses conditions d'utilisation, nous allons y revenir. L'entreprise a aussi effectué un signalement auprès du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), une organisation américaine qui aide à retrouver les enfants disparus et à lutter contre leur exploitation. Notons que ce signalement est une obligation outre-Atlantique pour les hébergeurs.