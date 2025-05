Voilà une affaire qui montre l'efficacité nécessaire de la voie judiciaire face au typosquatting massif, même si elle implique une procédure plus longue et coûteuse que l'alternative Syrelli, dont nous parlions plus haut. Pour les grandes marques confrontées à des attaques d'envergure, le tribunal judiciaire de Paris démontre qu'il est possible d'obtenir une protection renforcée de leur patrimoine numérique.