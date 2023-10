Après migration, votre site internet devient lent : qui est responsable ? La justice a tranché !

On dit souvent que le client est roi, mais en matière de migration d'un site internet et de référencement naturel, les choses sont parfois plus compliquées. La société CB Motors s'est retrouvée à payer des frais assez importants, dans une affaire l'opposant à son prestataire informatique. Dans un jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a tranché en faveur du prestataire, qui était accusé d'avoir failli dans la migration du site internet du vendeur de pneumatiques.