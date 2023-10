Démarchage abusif et critiques en ligne : la justice choisit la liberté d'expression contre les arnaques

Pour les entreprises présentes d'une manière ou d'une autre sur le Web, il est essentiel de prendre en compte les retours négatifs en ligne et d'y répondre de manière professionnelle et informative. Cette approche peut aider à résoudre des problèmes, mais aussi à rétablir la confiance des clients, et soigner la réputation. En fin de compte, l'approche constructive de la gestion des critiques peut être bénéfique pour toutes les parties impliquées.