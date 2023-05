Faites attention : le détournement de marque ne sévit pas que sur Internet, mais aussi par téléphone

« Carglass répare, Carglass remplace, et n'oubliez pas le "point fr" » ; « Comme j'aime, n'oubliez pas le "point fr" ». Nombreux sont celles et ceux parmi vous à avoir déjà entendu (de plus en plus souvent d'ailleurs) ces petites mentions en fin d'écran publicitaire. Si cela peut paraître un peu irritant à la longue, ce n'est évidemment pas anodin. Le détournement de marque, ou brandjacking, est une pratique courante qui consiste à utiliser le nom d'une marque pour lui piquer sa clientèle. Et les entreprises essaient de lutter contre ce phénomène bien établi sur Internet, mais aussi désormais par téléphone.