Un an, ça passe vite. Depuis le Sommet pour l'action sur l'IA organisé à Paris en février dernier, la France n'a pas chômé. Vendredi 30 janvier, la ministre déléguée au à l'Intelligence artificielle et au Numérique Anne Le Hénaff réunissait à Bercy l'ensemble des acteurs du secteur des datacenters pour mesurer le chemin parcouru. Entre les sites identifiés, les raccordements électriques et les milliards d'euros d'investissements, la stratégie française pour attirer les datacenters semble être sur le point de se concrétiser.