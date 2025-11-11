À commencer par le « nuage flottant ». Lenovo imagine une structure flottant entre 20 et 30 kilomètres d'altitude, elle serait alimentée exclusivement par l'énergie solaire et refroidie grâce à un système liquide pressurisé. De cette manière, il n'y aurait plus besoin de terrain au sol, mais cela relèverait aussi du casse-tête sécuritaire : un centre de données suspendu au-dessus du trafic aérien ne sonne pas vraiment comme une idée envisageable.