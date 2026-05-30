Alors que le premier Chips Act subventionnait des capacités de production, le Chips Act 2.0 cautionnera les achats. La Commission prévoit de déployer des appels d’offres publics pour que des États achètent des puces conçues et fabriquées en Europe. Des administrations nationales pourraient donc signer des contrats d’achat ferme avant même que les volumes soient disponibles. Ce mécanisme existe déjà dans d’autres secteurs. Le spatial européen en a fait usage pour garantir des débouchés à des industriels dont les carnets de commandes ne justifiaient pas seuls les investissements nécessaires.

La Commission prévoit aussi des dispositifs appelés « Demand Accelerators », qui mettent en relation fournisseurs et acheteurs par des contrats d’engagement ferme et un forum dédié. Cette commande publique d’innovation permettra aux startups et scale-ups européennes du secteur de bénéficier d’un canal privilégié. Mais il faudra un investissement de 120 milliards d’euros d’investissements publics et privés d’ici 2035 pour tenir les objectifs, selon le document interne de la Commission, qu’a obtenu Reuters. Soit trois fois plus que les 43 milliards d'euros du premier Chips Act.