Enfin, deux sujets inquiètent particulièrement la Cour. D'abord, le projet Liberty, porté notamment par STMicroelectronics, qui concentre une part importante des aides publiques mais qui a été lancé sans qu'une évaluation sérieuse de son utilité économique et sociale n'ait été réalisée au préalable. Un peu comme si on décidait de construire une autoroute sans avoir mené d'étude d'impact. Ensuite, il y a la question environnementale. Les entreprises de la filière font des efforts pour réduire leur empreinte écologique, notamment leur consommation d'eau, mais chacune agit dans son coin. Aucune démarche collective et structurée n'existe encore à l'échelle de toute la filière. Il n'y a plus qu'à ? La plus ancienne des institutions de l'État l'espère.