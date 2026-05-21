Du côté de Zadient, l'enjeu est différent mais tout aussi stratégique. Le carbure de silicium (SiC) est un matériau semi-conducteur utilisé dans les convertisseurs de puissance des véhicules électriques, des bornes de recharge et des infrastructures photovoltaïques. L'usine de Bitterfeld sera la première en Europe à produire du SiC ultra-pur selon un procédé circulaire qui récupère et réinjecte les gaz de process dans le cycle de production. À 66 millions d'euros d'aide, c'est un investissement modeste rapporté aux enjeux, mais il comble un trou béant dans la chaîne d'approvisionnement européenne : aujourd'hui, l'essentiel du SiC mondial vient des États-Unis (Wolfspeed, Coherent) et du Japon (Resonac).

Le Chips Act, 13,9 milliards d'euros plus tard

Cette double approbation est la douzième et la treizième décision de la Commission dans le cadre du European Chips Act, entré en vigueur en septembre 2023. Le cumul des aides d'État approuvées atteint désormais environ 13,9 milliards d'euros, répartis entre plusieurs États membres et couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur (matériaux, équipements, conception, fabrication). Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, a souligné que ces mesures « renforcent la position de l'UE dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs et permettent l'innovation nécessaire au leadership technologique et à la résilience de l'Europe ».

La Chine a présenté fin 2025 son propre prototype de machine EUV, développé avec l'aide d'anciens ingénieurs ASML. L'abandon par Intel de ses projets d'usines à Magdebourg et en Pologne a rappelé que les subventions ne suffisent pas à garantir la construction effective des fabs. Et les restrictions américaines sur l'export d'équipements EUV vers la Chine ont réduit le marché d'ASML, poussant le trio européen à chercher de nouveaux relais de croissance.

Zeiss et Zadient se sont engagés, en contrepartie de l'aide, à traiter en priorité les commandes européennes en cas de pénurie, à collaborer avec des universités et des PME, et à reverser à l'Allemagne une part des profits excédant les projections. Les deux entreprises demandent par ailleurs la reconnaissance de leurs usines comme « Integrated Production Facilities » au titre du Chips Act, ce qui les soumettrait à des obligations supplémentaires de sécurité d'approvisionnement. L'Europe ne se contente pas de financer : elle verrouille.