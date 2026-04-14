La technologie au centre de cette course s'appelle CoWoS (Chip on Wafer on Substrate). Elle permet de monter la mémoire à haute bande passante directement à côté du processeur. Sans elle, les GPU de Nvidia, les TPU de Google et les accélérateurs d'AMD ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance. Paul Rousseau, responsable packaging Amérique du Nord chez TSMC, a chiffré la tendance pour CNBC. La capacité CoWoS progresse de 80 % par an.

Les chiffres donnent le vertige. Fin 2024, TSMC produisait environ 35 000 wafers par mois en packaging avancé. Fin 2025, ce volume atteignait 75 000 à 80 000. L'objectif pour fin 2026 : 130 000 wafers mensuels. Nvidia a verrouillé plus de 60 % de cette capacité pour ses GPU Blackwell et sa future architecture Rubin. Google a dû réduire son objectif de production de TPU de 4 millions à 3 millions d'unités en 2026. Faute de créneaux disponibles.

Le packaging est si saturé que TSMC externalise déjà certaines étapes vers des sous-traitants comme ASE et Amkor. Le fondeur construit aussi deux usines de packaging en Arizona, mais leur mise en production n'est pas attendue avant 2030. En attendant, 100 % des puces fabriquées dans l'usine TSMC de Phoenix sont expédiées à Taïwan pour y être assemblées.