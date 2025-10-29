Le géant américain des semi-conducteurs, GlobalFoundries, va investir 1,1 milliard d'euros sur son site de Dresde, en Allemagne, avec l'objectif de produire un million de plaquettes par an, d'ici 2028.
Le deuxième fabricant mondial de puces électroniques, GlobalFoundries, a officialisé mardi un plan d'expansion XXL en Allemagne, qui fera de son usine de Dresde le plus grand site de fabricants de semi-conducteurs d'Europe. Le projet à 1,1 milliard d'euros, baptisé « Sprint », permettra d'atteindre une capacité supérieure à un million de plaquettes par an. Il devrait notamment profiter au secteur automobile.
GlobalFoundries fait de Dresde le géant de la production de semi-conducteurs en Europe
D'ici fin 2028 donc, le projet Sprint aboutira à une fabrication qui ira au-delà du million de plaquettes annuelles. Ce chiffre positionne l'Allemagne comme un acteur incontournable de la microélectronique mondiale. L'usine de Dresde consolide ainsi seize ans d'investissements continus, avec plus de 10 milliards d'euros déjà injectés depuis 2009 dans le site.
La loi européenne sur les puces électroniques favorise l'expansion de l'installation, située dans l'État de Saxe, qui la soutient financièrement d'ailleurs, tout comme le gouvernement fédéral allemand. Berlin pourrait débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour épauler ce projet d'envergure. Et l'Union européenne devrait valider l'ensemble du programme dans les prochains mois.
Le site sera modernisé pour offrir des processus de fabrication entièrement européens, ce qui l'aidera à répondre aux exigences critiques de sécurité dans le domaine des semi-conducteurs. Le chancelier Friedrich Merz, lui, affirme que l'Allemagne veut devenir un acteur clé de la microélectronique pour garantir sa prospérité et sa sécurité.
Les géants industriels saluent un investissement crucial pour l'Europe
Les technologies produites à Dresde cibleront des secteurs en pleine transformation, avec en premier lieu, l'automobile. Mais elles irrigueront aussi l'Internet des objets, la défense et les infrastructures critiques. Les puces fabriquées par GlobalFoundries intègrent des fonctionnalités clés comme la faible consommation énergétique, la mémoire sécurisée embarquée et la connectivité sans fil, indispensables à l'ère de l'intelligence artificielle physique qui prend forme sous nos yeux.
Tim Breen, le PDG de l'entreprise, a évoqué sans détour les récentes perturbations subies par le secteur automobile, perturbations qui ont révélé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Les géants de l'industrie ont en tout cas salué l'annonce des autorités allemandes et de GlobalFoundries. Siemens, Bosch, Infineon et NXP Semiconductors ont tous accueilli avec le sourire cet investissement qui consolide l'écosystème de la « Silicon Saxony » Dresde, et garantit un accès local à des technologies semiconductrices essentielles. Une initiative qui rappelle que la souveraineté technologique européenne ne se décrète pas, elle se construit.