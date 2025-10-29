Les géants de l'industrie ont en tout cas salué l'annonce des autorités allemandes et de GlobalFoundries. Siemens, Bosch, Infineon et NXP Semiconductors ont tous accueilli avec le sourire cet investissement qui consolide l'écosystème de la « Silicon Saxony » Dresde, et garantit un accès local à des technologies semiconductrices essentielles. Une initiative qui rappelle que la souveraineté technologique européenne ne se décrète pas, elle se construit.