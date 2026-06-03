La Commission apporte 4,1 milliards d’euros de subventions directes, les États membres hôtes abondent d’autant, et les consortiums privés financent le reste. Or une partie des fonds publics ne tombera qu’en 2028 et 2030, dans le cadre du prochain cycle budgétaire européen. Seules deux des cinq gigafactories pourraient recevoir des financements avant cette date. Au moins deux consortiums envisagent de ne pas déposer de candidature si le programme devait être réduit.

Le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl, construit son propre datacenter au sud de Berlin sans attendre de subvention européenne. Tim Hoettges, PDG de Deutsche Telekom, a conditionné publiquement toute participation à des garanties préalables de la demande industrielle et gouvernementale. Telefónica envisage de ne conserver qu’entre 10 et 15 % d’une éventuelle co-entreprise espagnole. Maria Nowicka, chercheuse au think tank bruxellois Interface, a résumé les reports successifs en une phrase : « J'ai perdu le compte ».

En France, le consortium AION, porté par Iliad (Free), Orange, EDF et Capgemini entre autres, a annoncé en mai dernier une candidature de plus de 10 milliards d’euros. Le dossier prévoit 288 000 GPU H100 équivalents pour 200 mégawatts, hébergés via Opcore, la co-entreprise datacenters d’Iliad.