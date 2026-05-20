Chaque membre du consortium AION a un rôle précis. Par exemple, Bull, sauvé par l'État français, doit fournir les machines capables de faire tourner les modèles d'IA les plus exigeants, comme des supercalculateurs, des microprocesseurs et du calcul quantique. EDF assure une électricité abondante, peu chère et faiblement carbonée ; tandis qu'Orange et Scaleway, qui va remplacer Microsoft pour les données de santé des Français, hébergent les données sur des infrastructures cloud entièrement sous contrôle européen. Capgemini et Artefact se chargent de déployer l'IA dans les entreprises ; et enfin, Ardian et le Iliad, la maison-mère de Free, apportent la puissance financière et l'expertise numérique qui permettent de tenir la distance.