Des annonces XXL à l'exécution, le grand écart de SoftBank

SoftBank est un habitué des chiffres qui donnent le vertige, un peu moins de leur concrétisation à la lettre. À peine plus d'un an plus tôt, le projet Stargate, présenté à 500 milliards de dollars puis fragilisé par les désaccords entre OpenAI et le japonais, montre le delta entre les effets d'annonce et la réalité. La coentreprise initiale a calé sur des questions de contrôle, sans recruter le moindre salarié, avant d'être recomposée en accords bilatéraux. Certains sites ont été redimensionnés, comme celui de l'Ohio, et le rachat de l'opérateur Switch, valorisé 50 milliards de dollars, a été suspendu pour raisons réglementaires.

Surtout, la capacité de financement du groupe a été ouvertement interrogée. Pour dégager des liquidités, SoftBank a revendu sa participation de 5,8 milliards de dollars dans NVIDIA, au moment même où le fabricant de puces battait des records en Bourse. Le « jusqu'à » qui précède les 75 milliards n'est donc pas une coquetterie de communicant : il rappelle que le montant affiché est un plafond, pas un virement déjà parti. Les premières pierres de Dunkerque, Bosquel et Bouchain diront le reste.

Pour les Hauts-de-France, l'intérêt du pari ne tient pas au plafond de 75 milliards affiché en grande pompe, mais au plancher d'emplois et de mégawatts qui finira réellement coulé dans le béton. Le Monde déclare que d'autres grosses annonces sont prévues. Si on doute qu'elles auront les mêmes proportions, elles ont le mérite de confirmer l'attractivité de la France et de son parc nucléaire.