Voilà une démarche dont Emmanuel Macron pourra se prévaloir si elle venait à aboutir. Récemment, le président de la République a proposé directement au patron de Softbank, Masayoshi Son, à l'occasion d'une rencontre à Tokyo, d'effectuer des investissements IA en France. Étonné par une démarche assez rare (Masayoshi Son a plutôt l'habitude de recevoir ce genre de sollicitation de la part d'autres chefs d'entreprises), le patron de Softbank a rapidement commencé à explorer la possibilité.

Résultat, selon plusieurs sources de Bloomberg, Softbank pourrait effectuer un investissement de plusieurs milliards de dollars en France, dans le cadre de son développement dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Le projet pourrait même aller jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement.