La France va-t-elle devenir un poids lourd mondial de l'intelligence artificielle ? Les projets de Softbank chez nous pourraient bien l'indiquer.
Si l'on pense souvent aux États-Unis et à la Chine comme les grandes nations qui font avancer rapidement la technologie de l'intelligence artificielle, la France réussit tout de même à se placer haut dans le classement, avec notamment Mistral AI, et un écosystème IA important qui attire des talents étrangers. Et cette place pourrait être encore plus puissante à l'avenir si cet immense projet venait à se concrétiser.
Le patron de Softbank a discuté avec Emmanuel Macron d'investissements en France
Voilà une démarche dont Emmanuel Macron pourra se prévaloir si elle venait à aboutir. Récemment, le président de la République a proposé directement au patron de Softbank, Masayoshi Son, à l'occasion d'une rencontre à Tokyo, d'effectuer des investissements IA en France. Étonné par une démarche assez rare (Masayoshi Son a plutôt l'habitude de recevoir ce genre de sollicitation de la part d'autres chefs d'entreprises), le patron de Softbank a rapidement commencé à explorer la possibilité.
Résultat, selon plusieurs sources de Bloomberg, Softbank pourrait effectuer un investissement de plusieurs milliards de dollars en France, dans le cadre de son développement dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Le projet pourrait même aller jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement.
Un projet qui reste encore flou
Masayoshi Son et Emmanuel Macron pourraient dévoiler ce projet important de construction de data center IA en France dans les prochaines semaines, à l'occasion du futur sommet Choose France 2026.
Si le chiffre de 100 milliards de dollars fait rêver, il faut tout de même noter que le projet est toujours en cours de construction, et que son ampleur peut toujours changer, comme le précisent les sources de Bloomberg.
Pour rappel, Softbank est déjà bien investi dans le domaine des infrastructures IA, le géant japonais étant notamment un participant du fameux projet Stargate lancé au début du second mandat Trump. Et si Softbank devait être à l'origine d'un projet de 100 milliards de dollars en France, il devrait nécessairement s'appuyer sur d'autres partenaires pour apporter les fonds.