Sur l’ensemble de son parc mondial, Amazon a puisé environ 2,5 milliards de gallons d’eau en 2025, soit près de 9,5 milliards de litres. Selon ses calculs, cela représente seulement 0,12 litre d'eau par kilowattheure consommé, contre une moyenne de 0,84 litre dans le reste du secteur. Le géant de l’e-commerce affirme ainsi être 7 fois plus efficace que la moyenne de l’industrie, et en amélioration par rapport aux 0,15 litre par kilowattheure enregistrés un an plus tôt.