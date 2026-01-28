Et la problématique est d'autant plus préoccupante aux États-Unis, où les efforts pour accroître les capacités de calcul sont nombreux. À tel point que la pression sur le réseau électrique est maximale : en 2023, les data centers consommaient environ 4 % de l'électricité du pays, une part qui devrait tripler pour atteindre 12 % en 2028. La situation est d'autant plus mise en lumière en ce moment, alors qu'une vague de froid majeure frappe le territoire.