Résultat revendiqué : un PUE d'environ 1,15. Le PUE, vous connaissez ? Rappel express pour ceux qui n'auraient pas suivi : c'est le rapport entre l'électricité qui entre dans l'installation et celle qui alimente réellement le calcul. À 1,15, presque chaque watt nourrit les serveurs, alors que la réfrigération engloutit d'ordinaire 40 à 50 % de la facture selon le directeur général de HiCloud, qui promet de la ramener sous les 10 %. Des chiffres fournis par l'exploitant et relayés par des médias d'État, on gardera donc les pincettes à portée de main.

La Chine ne part d'ailleurs pas de zéro. Highlander immerge des caissons depuis 2021 au large de Hainan, où le pays déployait déjà un premier data center sous-marin aux dimensions colossales, complété en février 2025 par un module de 400 serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Shanghai ajoute la pièce qui manquait : le raccordement direct à un parc éolien en mer, plus de cinquante turbines plantées autour du site, qui fournissent une part substantielle de son alimentation. L'ambition affichée grimpe désormais à 500 mégawatts.

L'IA a soif, et l'océan refroidit gratuitement

Une semaine avant la mise en avant du site par CCTV, l'université des Nations unies publiait un rapport qui chiffre, pour la première fois à cette échelle, l'appétit physique de l'intelligence artificielle. Selon ce document daté du 3 juin, les data centers de la planète ont englouti 448 térawattheures d'électricité en 2025 ; s'ils formaient un pays, ils seraient le onzième consommateur mondial, juste derrière la France. La projection pour 2030 double la mise : 945 térawattheures, l'équivalent du Japon entier, et une empreinte en eau qui bondirait de 4 500 à 9 300 milliards de litres par an. De quoi couvrir les besoins domestiques de base de 1,3 milliard de personnes en Afrique subsaharienne. L'auteur principal du rapport résume l'enjeu d'une formule : l'IA n'est pas qu'un logiciel, c'est aussi du béton, des câbles, des minerais et de l'eau.

Voilà précisément le terrain où l'immersion marque ses points. Un data center terrestre refroidit le plus souvent en évaporant de l'eau douce ; sous la mer, l'échange thermique se fait avec une ressource qui ne manque à personne (l'océan, lui, n'envoie pas de facture). Aucune emprise foncière non plus, un argument qui pèse aux portes d'une mégapole comme Shanghai, où chaque hectare côtier se négocie cher.

L'Europe regarde le même horizon. Une jeune pousse propose ainsi de cacher des serveurs d'IA sous des éoliennes en mer, un projet plus sérieux qu'il n'y paraît, tandis que Panthalassa a levé 140 millions de dollars pour des data centers flottants alimentés par les vagues. La différence tient en une image : pendant que le Vieux Continent boucle ses levées de fonds, Shanghai branche.

Succès technique, réponse partielle

Reste à comprendre pourquoi Microsoft a abandonné une expérience réussie. La firme n'a jamais détaillé sa décision, se contentant d'indiquer que les enseignements de Natick irriguaient ses autres infrastructures. L'explication la plus plausible tient à l'échelle : à l'heure où chaque géant du cloud aligne des campus terrestres de plusieurs gigawatts pour l'IA, un caisson de quelques mégawatts ressemblait à une jolie curiosité de laboratoire. Les 24 mégawatts de Lingang ne bouleversent pas cet ordre de grandeur, autant le dire clairement.

Les contraintes physiques n'ont pas disparu non plus. L'eau de mer corrode, la pression fatigue les joints, et personne n'ira changer un disque dur à dix mètres de fond : les caissons doivent fonctionner des années sans la moindre visite, exactement ce que Natick avait prouvé possible, à petite échelle. Quant à l'éolien, il souffle quand il veut. Le site reste arrimé au réseau, et sa part renouvelable réelle dépendra des humeurs de la mer de Chine orientale.

Pour l'utilisateur, rien ne change en surface : la requête part, la réponse revient. Mais la facture d'eau et d'électricité de chaque question posée à une IA devient un sujet industriel, et la Chine vient de démontrer qu'une partie de la réponse peut dormir au fond de la mer. À l'Europe de décider si elle préfère regarder ou plonger.