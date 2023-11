La Chine déploie son premier data center sous-marin et il est colossal

Chaque unité pèse 1 300 tonnes et peut traiter plus de quatre millions d’images haute définition en 30 secondes. Selon les commentaires de CCTV, cette puissance équivaut à celle de 60 000 ordinateurs travaillant de concert, mais l’on ignore combien de serveurs composent cette infrastructure. Il est prévu de déployer une centaine de ces modules conçus pour durer 25 ans. L’achèvement de ce centre de données est prévu au deuxième trimestre 2025. À terme, la capacité de traitement serait équivalente à celle de six millions d’ordinateurs.