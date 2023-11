Hub mondial, Marseille veut réguler les datacenters et câbles sous marins qui menacent les Calanques

La municipalité de la cité du sud vient de lancer une commission consultative dont l'objet sera de réfléchir à une « une implantation planifiée et régulée des câbles sous-marins et des data centers sur le territoire marseillais. » L'objectif est de continuer à enrichir les infrastructures du numérique dans le cadre d'un développement plus durable. Une stratégie responsable qui contient plusieurs axes.