Poser des serveurs sur l'eau pour faire tourner des modèles d'IA, l'idée ressemble à un pitch de science-fiction. Sauf que Panthalassa, une startup de Portland fondée en 2016, vient de lever 140 millions de dollars en Série B pour la concrétiser. Peter Thiel mène le tour de table. John Doerr, Marc Benioff (TIME Ventures), Max Levchin (SciFi Ventures), Hanwha, Fortescue Ventures et Super Micro Computer suivent. Au total, la société a levé 210 millions de dollars.

Des centrales houlomotrices qui calculent

Le concept tient en une phrase : un nœud autonome en acier de 85 mètres, fabriqué en série dans une usine côtière, qui flotte en haute mer. Il capte l'énergie des vagues pour produire de l'électricité. Cette électricité alimente des puces d'IA directement à bord. Les résultats d'inférence sont transmis à terre par satellite en orbite basse. L'eau de mer assure le refroidissement. Pas de câble, pas d'ancrage, pas de carburant.