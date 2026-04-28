Les satellites d'Overview Energy collectent en continu l'énergie solaire en orbite géosynchrone et la retransmettent aux fermes solaires au sol sous forme de lumière proche infrarouge, invisible et d'une intensité inférieure à celle du soleil direct, jugée sûre pour les humains, les animaux et les aéronefs.

Les panneaux au sol convertissent ce faisceau exactement comme ils traitent la lumière du soleil ordinaire. Les fermes inactives la nuit produisent ainsi de l'électricité en continu, en maximisant leur rendement sans demander de nouvelle infrastructure de réseau.

Environ 12 gigawatts de capacité de data centers sont attendus aux États-Unis en 2026, mais seulement un tiers est en construction active, notamment à cause d'une pénurie d'équipements électriques et d'une demande de raccordement au réseau qui a littéralement explosé en quelques années.

Les fermes solaires déjà raccordées au réseau n'ont besoin d'aucun nouveau dossier de connexion pour recevoir l'énergie orbitale : elles reçoivent un faisceau lumineux et produisent du courant, comme en plein jour. Marc Berte, P-.D.G d'Overview Energy, voit dans cette flexibilité un avantage stratégique fondamental, car le système pourrait à terme couvrir un tiers de la planète, du littoral ouest américain jusqu'à l'Europe de l'Ouest.