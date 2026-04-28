Meta a signé un accord avec la startup Overview Energy pour recevoir jusqu'à 1 GW d'énergie solaire captée en orbite géosynchrone et transmise au sol sous forme de lumière infrarouge, pour alimenter ses data centers en continu. Une démonstration orbitale est prévue en 2028, une livraison commerciale au plus tôt en 2030.
L'IA générative requiert des capacités de calcul gigantesques pour fonctionner, et la consommation d'énergie des centres de données aux États-Unis est vouée à pratiquement tripler entre 2023 et 2030. En 2024, les data centers de Meta ont à eux seuls absorbé plus de 18 000 gigawattheures d'électricité, soit la consommation annuelle de 1,7 million de foyers américains, selon le communiqué officiel du groupe.
Les fermes solaires s'arrêtent au coucher du soleil, et le groupe a jusqu'ici multiplié les accords pour compenser : nucléaire avec TerraPower, Vistra et Oklo pour 6,6 GW d'ici 2035, géothermie, éolien. L'accord signé avec Overview Energy, fondée en 2022 à Ashburn, en Virginie, va permettre de capter du solaire en orbite géosynchrone, où le soleil brille en permanence.
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Des satellites qui rechargent des panneaux déjà en place
Les satellites d'Overview Energy collectent en continu l'énergie solaire en orbite géosynchrone et la retransmettent aux fermes solaires au sol sous forme de lumière proche infrarouge, invisible et d'une intensité inférieure à celle du soleil direct, jugée sûre pour les humains, les animaux et les aéronefs.
Les panneaux au sol convertissent ce faisceau exactement comme ils traitent la lumière du soleil ordinaire. Les fermes inactives la nuit produisent ainsi de l'électricité en continu, en maximisant leur rendement sans demander de nouvelle infrastructure de réseau.
Environ 12 gigawatts de capacité de data centers sont attendus aux États-Unis en 2026, mais seulement un tiers est en construction active, notamment à cause d'une pénurie d'équipements électriques et d'une demande de raccordement au réseau qui a littéralement explosé en quelques années.
Les fermes solaires déjà raccordées au réseau n'ont besoin d'aucun nouveau dossier de connexion pour recevoir l'énergie orbitale : elles reçoivent un faisceau lumineux et produisent du courant, comme en plein jour. Marc Berte, P-.D.G d'Overview Energy, voit dans cette flexibilité un avantage stratégique fondamental, car le système pourrait à terme couvrir un tiers de la planète, du littoral ouest américain jusqu'à l'Europe de l'Ouest.
Un contrat sans précédent, mesuré dans une unité qui n'existait pas, tout est nouveau dans ce partenariat
Overview Energy a introduit une nouvelle unité de mesure, le « megawatt-photon », pour décrire la puissance lumineuse nécessaire à la production d'un mégawatt d'électricité.
Un contrat d'achat d'énergie ordinaire porte sur des kilowattheures livrés à une date donnée. Ici, Meta réserve une capacité auprès d'une startup dont le premier satellite n'a pas encore décollé, sans garantie de livraison ni conditions financières divulguées, selon le communiqué officiel.
Mais qu'importe ces inconnues, Marc Berte défend l'idée de placer la source d'énergie dans l'espace plutôt que les centres de calcul eux-mêmes, même s'il occupe une position minoritaire face aux projets de data centers orbitaux portés par Blue Origin ou des startups comme Starcloud. Pour Overview, envoyer uniquement la source d'énergie en orbite suffit, sans déménager les serveurs. La première démonstration satellitaire est prévue pour janvier 2028, et la livraison commerciale au réseau américain est attendue à partir de 2030 au plus tôt.
Meta a par ailleurs signé avec Noon Energy un accord pour jusqu'à 1 GW / 100 GWh de stockage ultra-longue durée, grâce à des piles à combustible à oxyde solide capables de tenir plus de 100 heures, contre quelques heures pour le lithium-ion. Un premier pilote de 25 MW / 2,5 GWh doit lui aussi être démontré en 2028. Overview Energy et Noon Energy ont toutes deux leurs premières démonstrations à l'horizon 2028, et Meta parie sur leur maturité commerciale avant 2030.