C'est le nouveau dada d'Elon Musk, qui en fait son nouveau cheval de bataille depuis la fusion de SpaceX et xAI. Mais il n'est pas seul : la start-up Starcloud veut elle aussi déployer des milliers de centres de données en orbite. Et désormais, c'est au tour de Blue Origin d'entrer dans la danse : Jeff Bezos veut sa part du gâteau.