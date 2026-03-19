Mais ce n'est pas tout. La pollution lumineuse et les interférences avec les télescopes constituent aussi une préoccupation majeure. SpaceX en est consciente, et affirme travailler sur des mesures concrètes, notamment pour abaisser la luminosité des appareils et les rendre invisibles à l'œil nu et aux télescopes. Une solution également exploitée avec la constellation Starlink, avec un résultat mitigé. D'autant que dans ce cas, les satellites seront très probablement équipés de panneaux solaires encore plus grands pour profiter au maximum de l'énergie solaire illimitée.