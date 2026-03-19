SpaceX en dit plus sur son projet colossal visant à déployer une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) gigantesque en orbite. Et il reste encore beaucoup d'inconnues…
Après la fusion avec xAI et l'entrée en Bourse historique qui se profile, SpaceX s'est lancée dans un tout nouveau projet d'une ampleur inédite : l'entreprise veut déployer jusqu'à 1 million de data centers dans l'espace. Et si elle a déjà soumis une requête à la Commission fédérale des communications (FCC), agence américaine qui régule ce secteur, elle vient d'apporter plus de précisions dans un nouveau document de 32 pages. Accrochez-vous.
Déploiement en plusieurs phases
Selon la société d'Elon Musk, cette approche constitue « le choix le plus respectueux de l'environnement » pour répondre à la demande insatiable en IA. Et pour s'y prendre, elle prévoit un déploiement progressif, en plusieurs phases.
SpaceX commencera par lancer un nombre limité de satellites, sans préciser combien exactement, afin de surveiller leurs effets réels sur l'atmosphère. Cette étape permettra en outre de valider ses modèles avec des données concrètes afin d'apporter les ajustements nécessaires avant de monter en puissance. La constellation nécessitera des milliers de lancements de fusées et les satellites, eux, seront conçus pour une durée de vie de quelques années seulement.
Ils seront ensuite désorbités comme c'est déjà le cas avec les engins Starlink : certains brûleront dans l'atmosphère, d'autres seront envoyés en orbite solaire. À noter, malgré tout, que des experts alertent sur la désorbitation massive, qui pourrait libérer des substances appauvrissant la couche d'ozone. De même, le projet de SpaceX suscite, logiquement, de nouvelles craintes concernant la congestion orbitale déjà problématique. La firme, elle, s'oppose fermement à toute révision environnementale longue, qui freinerait ses efforts.
Nouvelles inquiétudes concernant la pollution lumineuse.
Mais ce n'est pas tout. La pollution lumineuse et les interférences avec les télescopes constituent aussi une préoccupation majeure. SpaceX en est consciente, et affirme travailler sur des mesures concrètes, notamment pour abaisser la luminosité des appareils et les rendre invisibles à l'œil nu et aux télescopes. Une solution également exploitée avec la constellation Starlink, avec un résultat mitigé. D'autant que dans ce cas, les satellites seront très probablement équipés de panneaux solaires encore plus grands pour profiter au maximum de l'énergie solaire illimitée.
SpaceX a aussi profité pour tacler ses opposants, et particulièrement Amazon, qui s'est récemment adressée à la FCC pour littéralement descendre le projet de sa rivale. Le géant du spatial l'accuse de vouloir « faire peur », et d'avoir mal lu le dossier de candidature. Il évoque même une « défaillance élémentaire de la compréhension ». Ambiance.
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