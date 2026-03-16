C'est une technologie qui fait toujours plus de bruit au sein de la Silicon Valley : les data centers dans l'espace permettraient de contourner les nombreuses contraintes terrestres pour répondre à la demande exorbitante en puissance de calcul. Google travaille sur son propre dispositif, tandis que SpaceX envisage de déployer 1 million de centres de données en orbite. Si elle ne jouit pas de la réputation de ces mastodontes, Starcloud ne manque pas d'ambitions pour autant.