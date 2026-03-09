Après avoir validé les essais au sol de son booster Super Heavy, SpaceX s'attaque désormais aux tests du premier étage de sa fusée, Starship. Objectif : préparer le prochain vol orbital, qui s'avérera crucial.
La mégafusée de SpaceX, la plus puissante jamais construite, n'a pas volé depuis octobre 2025, mais elle devrait bientôt rugir à nouveau. L'entreprise d'Elon Musk n'a plus le choix : elle doit transporter des astronautes de la NASA jusqu'à la surface de la Lune en 2028 au plus tard.
Un vol dans « quatre semaines »
Le Ship 39, qui volera prochainement, a ainsi subi un test cryogénique, a indiqué la société. Pendant plusieurs jours, les ingénieurs l'ont rempli de fluides à des températures et des pressions extrêmes pour pousser la structure dans ses retranchements.
Il fallait non seulement valider le système de propergol redessiné de la V3, mais aussi tester la résistance structurelle de la fusée via des tests de compression. Ainsi, SpaceX a pressé physiquement la coque pour simuler les forces subies lors d'une capture par les bras mécaniques de la tour de lancement. Car la V3 devrait marquer la première fois que la firme récupère un second étage : une étape historique pour l'ensemble de son programme.
Dans la foulée, Elon Musk fait savoir que le prochain vol de Starship aurait lieu dans « quatre semaines environ ». Mais d'ici là, de nombreux échelons doivent encore être franchis.
Le chemin est encore long
Car avant même de penser au lancement, c'est l'infrastructure au sol qui doit d'abord être validée. La nouvelle tour, le pas de tir et les installations de stockage de propergols sont entièrement inédits : ils doivent être testés et homologués avant tout décollage.
En parallèle, le booster Super Heavy 19, qui a déjà effectué ses propres tests cryogéniques, doit rallier le pas de tir, y être installé, puis repartir en production pour recevoir ses 33 moteurs. À ce moment, il sera déployé à nouveau pour effectuer un tir statique. Ship 39 suivra le même chemin.
Une fois les deux étages prêts, SpaceX procédera pour la première fois à l'assemblage complet d'un Starship V3. Un moment symbolique avant une répétition générale qui comprendra le chargement complet en propergols pour valider l'ensemble de la chaîne opérationnelle.
Ce n'est qu'après toutes ces étapes que le compte à rebours pourra véritablement commencer ; chaque phase peut donc faire glisser le calendrier, et SpaceX ne s'est jamais vraiment distinguée par le respect de ses propres échéances.…