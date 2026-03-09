Il fallait non seulement valider le système de propergol redessiné de la V3, mais aussi tester la résistance structurelle de la fusée via des tests de compression. Ainsi, SpaceX a pressé physiquement la coque pour simuler les forces subies lors d'une capture par les bras mécaniques de la tour de lancement. Car la V3 devrait marquer la première fois que la firme récupère un second étage : une étape historique pour l'ensemble de son programme.