À la place d'un alunissage historique, la capsule Orion se rendra simplement en orbite terrestre basse pour un rendez-vous avec les atterrisseurs lunaires de SpaceX et de Blue Origin (Starship et Blue Moon), sélectionnés par la NASA pour successivement poser les astronautes sur la Lune durant le programme. Objectif : tester en conditions réelles, mais dans un environnement maîtrisé, toutes les procédures critiques qui conditionneront la réussite d'un futur alunissage. Cela comprend, entre autres, un amarrage avec la capsule Orion et le transfert et le stockage de carburant cryogénique dans l'espace.