L'enjeu est considérable, la mission faisant office de démonstration de force par l'Empire du Milieu, qui doit montrer qu'il est prêt à jouer dans la cour des très grands, au même niveau que la NASA. « Chang'e 7 ne permettra pas de déterminer avec précision la répartition géographique de la glace d'eau, mais elle fera certainement des découvertes pertinentes. Les Chinois auront au moins un an d'avance sur tout le monde, mais probablement plusieurs années », estime Norbert Schörghofer, scientifique principal au Planetary Science Institute, à Hawaï.