Retourner sur la Lune en 2028, l'idée n'est pas neuve, mais elle est désormais gravée dans le marbre d'une directive présidentielle. Ce grand bond en avant s'accompagne pourtant d'une pirouette budgétaire surprenante. L'administration a en effet annoncé une coupe de 25% dans les fonds alloués à la NASA, qui devra donc faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Un véritable casse-tête que son nouveau patron devra résoudre au plus vite.

La raison de cette précipitation a un nom : la Chine. Pékin avance ses pions avec méthode et vise un alunissage habité pour 2030. Washington ne peut se permettre de regarder le train passer et joue donc la carte de l'accélération pour tenter de coiffer son rival au poteau. Cette nouvelle course à la Lune se joue autant dans les laboratoires d'ingénierie que sur l'échiquier géopolitique.