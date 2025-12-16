Alors qu'elle n'est pas encore opérationnelle, de nombreuses entreprises chinoises s'activent pour copier Starship. Mais la tâche est extrêmement complexe.
La mégafusée de SpaceX promet de révolutionner le spatial, peut-être encore plus que le Falcon 9, qui a permis de drastiquement faire chuter les coûts de lancements. Du haut de ses 120 mètres, elle sera en mesure de transporter jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. Surtout, ses deux étages seront réutilisables, une première dans l'industrie. Mais un tel mastodonte n'est évidemment pas simple à concevoir.
Des concepts Starship made in China
Plusieurs des tests de SpaceX se sont soldés par des explosions et pour l'heure, l'entreprise doit encore prouver qu'elle est en mesure de récupérer le second étage. Cela n'empêche visiblement pas les acteurs chinois de très grandement s'inspirer du concept pour développer leur propre fusée.
Dernier exemple en date : une entreprise baptisée Beijing Leading Rocket Technology, qui travaille sur un concept de lanceur nommé Xingzhou-1. Un terme qui se traduit littéralement par « Starship-1 »… Et sans grande surprise, les premières images de synthèse rappellent fortement la fusée de SpaceX.
Elle est loin d'être un cas isolé. Plusieurs jeunes pousses de l'Empire du Milieu ont, elles aussi, dévoilé des projets similaire. Cosmoleap a par exemple présenté des rendus reproduisant la récupération d'un lanceur par une tour équipée de bras mécaniques, à l'instar du « Mechazilla » de SpaceX. Astronstone, elle, affirme vouloir reprendre la même philosophie technique que l’entreprise d'Elon Musk, tout en l'adaptant à une échelle plus modeste.
La Chine accélère
Il est très peu probable que l'une des ces sociétés ne parvienne à effectivement mettre au point sa fusée entièrement réutilisable, une technologie que la Chine ne maîtrise pas encore malgré un nombre de lancements annuels très élevé. Il y a quelques jours, LandSpace, qui développe un lanceur similaire à Falcon 9, échouait à faire atterrir son premier étage.
Mais ces initiatives témoignent des efforts décuplés de l'Empire du Milieu pour accélérer dans la conquête spatiale. À tel point que la NASA craint désormais de se faire devancer pour son retour sur la Lune. En conséquence, l'agence spatiale a mis la pression sur SpaceX pour accélérer le développement de Starship, sélectionné en tant qu'alunisseur pour la mission Artemis III, pour l'instant prévue en 2027.