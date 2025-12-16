Mais ces initiatives témoignent des efforts décuplés de l'Empire du Milieu pour accélérer dans la conquête spatiale. À tel point que la NASA craint désormais de se faire devancer pour son retour sur la Lune. En conséquence, l'agence spatiale a mis la pression sur SpaceX pour accélérer le développement de Starship, sélectionné en tant qu'alunisseur pour la mission Artemis III, pour l'instant prévue en 2027.