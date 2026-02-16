De son côté, SpaceX doit encore prouver l'aptitude de Starship pour le vol orbital, faire atterrir et récupérer le second étage, puis démontrer la capacité de ravitaillement de sa mégafusée en orbite. Ces étapes sont cruciales pour le programme Artemis : si la NASA, pressée par les avancées de la Chine, considère que la société de Musk prend trop de temps, elle n'hésitera pas à se tourner vers un autre acteur. Dans cette optique, Blue Origin sonne comme une évidence, et ce n'est pas pour rien si elle a mis de côté ses activités dans le tourisme spatial.