« L'essai en vol a permis d'évaluer plus en détail plusieurs technologies clés, notamment la fiabilité des redémarrages multiples des moteurs et de l'allumage à haute altitude pendant la phase de rentrée de la fusée, l'adaptabilité à des environnements complexes en termes de forces et de températures, ainsi que le contrôle de navigation de haute précision pendant la phase de rentrée », commente la la China Aerospace and Science Technology Corporation (CASC).