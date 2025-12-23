Car ce lancement a marqué un réel progrès dans les efforts de la Chine pour maîtriser la technologie des fusées réutilisables. « Ils arrivent très près du site d'atterrissage prévu. L'étage semble entrer intact à des vitesses supersoniques faibles, ce qui constitue sans aucun doute un progrès. Ils tentent beaucoup de choses en une seule étape. Ce qu'ils ont accompli au cours des deux ou trois dernières années est déjà impressionnant, et cette tentative représente clairement un progrès », estime Martin Sippel, responsable de l'analyse des systèmes de lanceurs au centre national de recherche aéronautique et spatiale d'Allemagne (DLR).