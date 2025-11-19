Trois taïkonautes se trouvent actuellement à bord de la station spatiale Tiangong sans aucun véhicule de secours. Une situation dangereuse, qui pourrait durer encore plusieurs jours.
Il y a environ trois semaines, la capsule Shenzhou-20, amarrée à la station spatiale chinoise pour assurer le retour de l'équipage du même nom, a été percutée par un débris spatial. L'impact a provoqué des fissures dans l'un des hublots, rendant le vaisseau inapte pour une rentrée atmosphérique.
En conséquence, les trois taïkonautes de Shenzhou-20, ont emprunté la capsule Shenzhou-21 pour revenir sur Terre ce 14 novembre. L'équipage Shenzhou-21, composé de Zhang Lu, Zhang Hongzhang et Wu Fei, se retrouve donc sans son véhicule.
Pas de véhicule de secours
Et c'est bien entendu problématique. Dans les stations spatiales, les astronautes sont censés avoir constamment accès à un vaisseau en cas de dépressurisation, d'incendie ou de panne majeure. La Chine a donc logiquement activé son protocole d'urgence.
Si l'agence spatiale chinoise dispose d'une fusée Long March 2F et d'une capsule Shenzhou de remplacement, toujours prêtes pour une urgence, il faut bien entendu que la station se trouve dans une position orbitale parfaitement adaptée par rapport au site de lancement pour un amarrage optimal.
Ainsi, le lancement de Shenzhou-22 est prévu pour le 25 novembre depuis le centre spatial de Jiuquan. En plus d'une capsule neuve, la mission transportera du ravitaillement, les stocks ayant diminué plus rapidement que prévu.
Un risque grandissant
Une situation pour le moins cocasse, qui n'est pas sans rappeler la mésaventure des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams, restés neuf mois à bord de la Station Spatiale internationale (ISS) au lieu de quelques jours. En cause, le dysfonctionnement de la capsule Starliner de Boeing, qui effectuait son premier vol habité.
Cet incident pourrait bousculer le calendrier du programme spatial chinois. Car Shenzhou-22 devait initialement voler entre avril et mai 2026. Son lancement avancé de plusieurs mois va immanquablement décaler toute la rotation prévue. Il témoigne aussi des risques grandissants causés par les débris spatiaux, dont le nombre ne cesse de grimper. Les experts alertent toujours plus sur les collisions et ce n'est pas de la fiction : la vie des hommes et femmes en orbite pourrait effectivement être mise en danger.