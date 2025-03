En juin dernier, Starliner a effectué son premier vol habité vers la Station spatiale internationale (ISS). Ce qui devait être une mission d'une semaine s'est transformé en un séjour de neuf mois pour les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore. La cause ? Des fuites d'hélium et des défaillances de propulseurs qui ont contraint la NASA à prolonger la mission et à rapatrier l'équipage à bord d'une capsule Dragon de SpaceX.

Ces incidents ont mis en lumière les failles du système de propulsion de Starliner. La surchauffe des « doghouses », ces compartiments abritant les propulseurs, a entraîné le gonflement de joints en Téflon, perturbant ainsi l'écoulement du carburant. Un problème qui n'avait pas été anticipé et qui a nécessité des analyses approfondies.