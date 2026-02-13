Vulcan a réalisé sa troisième mission, sans accrocs, en août 2025, puis le quatrième ce 12 février. Et rebelote. Moins d'une minute après le décollage, une anomalie est apparue sur l'un des boosters à poudre, qui a émis d'importantes étincelles, entraînant un impressionnant mouvement de roulis du lanceur. Il a toutefois repris le contrôle grâce à ses moteurs BE-4 signés Blue Origin, et a accompli sa mission. Sous sa coiffe, se trouvaient notamment deux satellites militaires GSSAP, destinés à surveiller et inspecter les engins évoluant en orbite géostationnaire.