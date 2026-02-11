Le spectacle valait le déplacement. Les quatre boosters ont craché leurs flammes en générant 15 000 kN de poussée (1 500 tonnes de force). La fusée de 62 mètres s'est arrachée au pas de tir dans un vrombissement impressionnant, que nous avons pu ressentir depuis le site Toucan, situé à à peine 8 kilomètres du pas de tir, quand l'illustre centre de contrôle se trouve, lui, à 16 bornes de ce dernier.