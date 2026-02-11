Ariane 6 vient de s'élancer depuis Kourou en version 64, avec quatre boosters. Le lanceur européen réalise son premier vol commercial dans cette configuration, avec 32 satellites Amazon Leo.
Cette fois, c'est fait, à 15h45 et 30 secondes heure locale ,ce jeudi 12 février 2026, Ariane 6 a quitté le sol guyanais dans un grondement assourdissant. Les quatre boosters P120C accrochés à la fusée ont propulsé 800 tonnes vers l'espace sans accroc. Trente minutes plus tard, le lanceur file vers son orbite à 465 km d'altitude. Ce premier vol commercial en version 64 est un succès pour Arianespace, pour la France et pour l'Europe.
Décollage parfait pour Ariane 6, succès pour Amazon Leo
Le spectacle valait le déplacement. Les quatre boosters ont craché leurs flammes en générant 15 000 kN de poussée (1 500 tonnes de force). La fusée de 62 mètres s'est arrachée au pas de tir dans un vrombissement impressionnant, que nous avons pu ressentir depuis le site Toucan, situé à à peine 8 kilomètres du pas de tir, quand l'illustre centre de contrôle se trouve, lui, à 16 bornes de ce dernier.
Après un peu plus de deux minutes de combustion, les quatre boosters ont rempli leur rôle. Des explosifs minutés les détachent simultanément de la fusée. Ces tubes géants plongent vers l'Atlantique pendant que la fusée poursuit sa course vers l'espace. Les équipes à Kourou, comme le public, applaudissent.
Le moteur Vulcain 2.1 a brûlé son mélange cryogénique pendant plus de sept minutes. Ses 1 370 kN de poussée ont propulsé Ariane 6 vers l'espace. Et les 32 satellites Amazon Leo poursuivent leur voyage vers l'orbite.
La coiffe s'ouvre, l'étage supérieur prend le relais
Dans la foulée, la coiffe de 20 mètres s'est séparée. Le bouclier protecteur est retombé vers la Terre pendant que le lanceur filait à découvert. Les caméras embarquées ont capté des images spectaculaires de l'espace.
Près de huit minutes après le décollage, l'étage principal s'est détaché. Le moteur Vinci s'est allumé pour la première fois. L'nité va placer les satellites à la bonne altitude. Mission accomplie pour le corps central.
L'étage supérieur poursuit sa mission de déploiement. Le moteur APU maintient la trajectoire en attendant le largage prévu 60 minutes plus tard. Pour Arianespace et Amazon, la partie critique est passée. Et l'Europe vient de prouver qu'Ariane 64 fonctionne parfaitement.