Le jeudi 12 février 2026, Ariane 6 décollera depuis Kourou en configuration Ariane 64 avec à son bord 32 satellites Amazon Leo. On vous explique comment suivre ce lancement historique en direct et gratuitement.
On peut dire que dans quelques heures, la mission VA267 (ou LE-01) marquera les débuts d'Ariane 6 en version Ariane 64, c'est-à-dire avec non pas deux, mais quatre boosters. Au sommet de la fusée, une coiffe rallongée à 20 mètres et 32 satellites Amazon Leo embarqués. La fenêtre de tir de 28 minutes s'ouvrira à 17h45, jeudi 12 février, heure de Paris. La chaîne YouTube d'Arianespace retransmettra ce décollage gratuitement et en temps réel. Clubic, qui sera sur place, vous prépare de belles surprises autour de ce lancement pas comme les autres pour le lanceur européen et Amazon Leo.
Quatre boosters, 62 mètres et 20 tonnes, la fusée Ariane 64 met les bouchées doubles
Jusque-là, Ariane 6 évoluait avec deux propulseurs d'appoint. Jeudi, elle en arborera quatre, les fameux P120C, et la différence est radicale. Imaginez une fusée de 800 tonnes à soulever. Il faut pour ça générer 1 500 tonnes de poussée, soit presque le double du poids à arracher à la gravité. Résultat, la capacité d'emport grimpe à 20 tonnes en orbite basse. Et la machine est lâchée.
Chacun des quatre boosters P120C développe 350 tonnes de poussée, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de moteurs d'avion réunis. Leur carburant n'est autre qu'un propergol solide, fabriqué à Toulouse, qui fonctionne un peu comme une fusée de feu d'artifice géante. Une fois allumé, il est impossible de l'arrêter. Pendant deux minutes, les boosters brûlent à plein régime, puis se détachent automatiquement de la fusée.
Pour transporter 32 satellites, la fusée s'est aussi offert une nouvelle garde-robe, avec un couvercle protecteur, la coiffe, qui passe de 14 à 20 mètres de hauteur. Pendant 1h54, un mécanisme intégré les éjectera un par un dans l'espace, un peu comme on distribuerait des cartes. Après chaque largage, un petit moteur auxiliaire corrigera automatiquement la trajectoire de la fusée pour éviter tout risque de collision.
Rendez-vous jeudi à 17h45 : comment regarder le décollage en direct depuis chez vous
Pour ne rien rater du spectacle, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Arianespace, ou ici directement, à l'aide du lecteur placé en haut d'article. Le livestream, titré « Vol VA267 | Amazon Leo LE-01 | Ariane 6 | Arianespace », est déjà planifié. Il démarrera, heure de Paris, à 17h00. La fenêtre de tir, elle, s'ouvre à 17h45 heure de Paris, soit 13h45 heure locale à Kourou, et la retransmission est bien entendu gratuite. Autour de cet horaire, la probabilité de précipitations est comprise entre 20 et 35%. Il y a donc de bonnes chances que tout se passe comme Arianespace l'a prévu.
Ce lancement n'est que le premier d'une très longue série. Amazon a en effet commandé 18 missions à Arianespace pour déployer, satellite après satellite, sa propre constellation internet baptisée Leo. Les 32 satellites qui seront mis en orbite samedi porteront à 212 le nombre d'engins Amazon Leo lancés à ce jour. Il faudra monter jusqu'à 3 000. Pour Amazon, il s'agit de couvrir les zones du globe encore privées d'une connexion fiable, et concurrencer frontalement Starlink, le réseau similaire lancé par Elon Musk.
De son côté, après quatre lancements réussis en 2025, ArianeGroup accélère, puisque huit tirs sont prévus cette année, et neuf dès 2027. Côté technique, l'un des vrais atouts d'Ariane 6 face à ses concurrents, c'est son moteur supérieur Vinci, capable de se rallumer trois fois en plein vol, ce qui lui permet de déposer des satellites sur plusieurs orbites différentes lors d'une même mission. Et ce n'est qu'un début, puisque des boosters encore plus puissants, les P160C, sont déjà attendus en vol cette année.