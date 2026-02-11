Pour ne rien rater du spectacle, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Arianespace, ou ici directement, à l'aide du lecteur placé en haut d'article. Le livestream, titré « Vol VA267 | Amazon Leo LE-01 | Ariane 6 | Arianespace », est déjà planifié. Il démarrera, heure de Paris, à 17h00. La fenêtre de tir, elle, s'ouvre à 17h45 heure de Paris, soit 13h45 heure locale à Kourou, et la retransmission est bien entendu gratuite. Autour de cet horaire, la probabilité de précipitations est comprise entre 20 et 35%. Il y a donc de bonnes chances que tout se passe comme Arianespace l'a prévu.